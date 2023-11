A meghívott vendégek, a kutatásban partnerként részt vevő intézmények, szervezetek képviselőinek köszöntését követően Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára elmondta: Magyarországon az elmúlt időszakban 25,4 százalékra nőtt a fával borított területek nagysága, mely jelenleg 2,3 millió hektárt tesz ki, ebből mintegy 2 millió hektár számít erdőnek. Említette, hogy 2019-ben a kormányzat új lendületet adott az erdőtelepítési programnak, melynek köszönhetően jelen pillanatban 50 ezer hektár erdőtelepítési igény van benyújtva az erdészeti hatóságoknak.

Kijelentette, hogy az Agrárminisztérium számára nemcsak az erdőterületek növelése, hanem az erdők egészségi állapotának, minőségének a megőrzése is fontos feladat. Ennek jegyében a tárca 2020-ban átfogó programot indított az erdőrezervátumok támogatására, 2020 óta mintegy 100 millió forintot fordítottak erre a célra. Ebből év végéig 17 erdőrezervátumot mérhetnek fel, jellemzően a Dunántúl területén. Hozzátette: a jövőben is igyekeznek biztosítani a pénzügyi forrásokat ahhoz, hogy tízévente visszatérő felvételek, felmérések készülhessenek az erdőrezervátumokban. Egyébként összesen 63 erdőrezervátum van az országban, ezek mellett egyes erdészeti társaságok úgynevezett üzemi rezervátumokat is kijelöltek.

Prof. dr. Bidló András, a Soproni Egyetem oktatója az erdészeti kutatás kapcsán megjegyezte: a felmérésekbe nemcsak a kutatókat, hanem hallgatóikat, vagyis a jövő erdőmérnökeit is igyekeznek bevonni, a tapasztalatokat, megszerzett tudást pedig igyekeznek továbbadni.

Végezetül dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgató-helyettese említette, hogy erdőgazdaságuk területén összesen négy darab, az országos erdőrezervátumba tartozó terület van, melyek a Pilisben, a Visegrádi-hegységben, a Gödöllői-dombságban és a Budai-hegységben találhatók. Kijelentette: a cél az, hogy az erdőgazdálkodást a lehető legközelebb vigyék a természetes erdők működéséhez, ezáltal pedig egészséges, ellenálló, a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó állományok jöhetnek létre.