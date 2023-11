A mostani alkalom kifejezetten izgalmas lett, hiszek a diákok rendkívül nagy érdeklődést mutattak nem csak a feladatok, hanem a levéltár iránt is. A játékot követően sokan felkutatták családfáikat is, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel – olvasható a levéltár közösségi oldalán, ahonnan megtudtuk azt is, hogy nemrégiben a felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola diákjai is ellátogattak hozzájuk pályaorientációs nap keretein belül. A szabadulószobából 30 perc alatt sikeresen kijutottak.