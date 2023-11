Elvetették

Mint arról korábban beszámoltunk, Tatán a Malomkertben nemrég egy száz négyzetméteres területen vetettek alakor búzát. A föld megmunkálása, a vetés és majd tavasszal az aratás, illetve a búza feldolgozása is mind hagyományos eszközökkel és módon történik, amit a látogatóknak majd be is mutatnak. A búzából nyárra nagyjából annyi lisztet tudnak készíteni, hogy az államalapítás ünnepére megsüthetnek belőle három kenyeret.