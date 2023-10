És hogy miért is pont alakor búzát ültettek, arról Czumpf Attila mesélt a Kemma.hu-nak.

– Ősszel és tavasszal egyaránt vethető. Különösebb talaj-előkészítés sem szükséges hozzá. Biotermesztésre kiváló, mivel természetes ellenálló képessége miatt tápanyag-utánpótlást, növényvédelmet nem igényel, tehát nem kell permetezni. Így a héjszerkezete is vegyszermentes, ezért teljes kiőrlésű változata is tökéletes tisztaságú. Az egyszer elvetett magból kifejlődő növény akár három évig is aratható – sorolta az előnyeit az alakornak az agrármérnök.

Hozzátette: A legmeglepőbb tulajdonsága talán mégis az, hogy a vadak sem mennek be az alakor búza-táblába, mert a szára és a kalásza erős, szúr, és nagyon sűrűn nő. A nemesített búzával összehasonlítva pedig 40-szer több A-vitamint tartalmaz és olyan antioxidánsok vannak benne, amelyeket csak sokkal drágább olajos magvakkal tudunk pótolni.