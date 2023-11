Szóba kerül az is, hogy milyen modern és bababarát eljárások vannak már a tatabányai kórházban is, illetve mennyire fontos, hogy a koraszülött osztályon töltött idő alatt ne csak a babával, hanem az édesanyával is foglalkozzanak a szakemberek. A neves nap alkalmából pedig idén is várják az egykori korababákat és szüleiket egy kis közös ünneplésre.

