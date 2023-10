Mint arról korábban beszámoltunk a Monostori erőd és a Csillagerőd fejlesztése után az Igmándi erőd is újjáalakul. A legfrissebb információk szerint a kulcsátadást követően el is kezdődhetnek a munkálatok, amelynek során kialakítanak egy multifunkcionális közös teret, mellékhelyiséget, rendezik a két bejáratot összekötő zöldfelület egy részét. Az erőd falain belül mobil épületet telepítenek, amely a jegypénztár és a büfé funkciók ellátására is alkalmas lesz.

Észak-Komárom, mint a projekt vezetőpartnere a dél-komáromi Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Kft.-vel együtt nyújtott be pályázatot. A projekt célja: a két Komárom területén található erődrendszer vonzerejének növelése. A támogatást a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Szlovák Köztársaság Befektetési, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztériuma nyújtotta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.