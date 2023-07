Turisztika 2 órája

Monostori és a Csillag- fejlesztése után az Igmándi erőd is újjáalakul

A Monostori erőd és a Csillagerőd fejlesztése után az Igmándi erőd is újjáalakul majd. Most a közbeszerzési eljárás is kezdetét vette, így tovább haladhat a két évvel ezelőtt bejelentett projekt.

Határon átnyúló pályázat segítségével, szlovák–magyar együttműködés keretében újítják fel az Igmándi erődöt Forrás: 24 Óra Fotó: K. D.

Ahogy az epiteszforum.hu beszámolt róla, a július 19-i Közbeszerzési Értesítőben jelent meg az Igmándi erőd fejlesztéséről szóló felhívás. Az ajánlatkérő a Monostori erőd Hadkultúra Központ Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Még 2021-ben látott napvilágot a hír, hogy határon átnyúló pályázat segítségével, szlovák-magyar együttműködés keretében felújítják az Igmándi erődöt. A korábban nyilvánosságot kapó elképzelések szerint az építmény fogadótérrel gazdagodik, felújítják a kiállítótereket, a vizesblokkokat, a kantint, az irodatereket és a tárolókat. Emellett az erődhomlokzat tisztítása és a parkosítási, térrendezési teendők elvégzése is a tervek között szerepelt. A fejlesztések a kulturális örökség megóvásán túl a turisztikai igények kiszolgálását célozzák. A nemrégiben közzétett felhívás szerint a fejlesztés részét képezi egy multifunkcionális tér és mellékhelyiség (179,92 négyzetméter), egy 55 négyzetméter hasznos alapterületű többfunkciós helyiség, egy női, egy férfi, egy baba-mama és egy akadálymentes WC, egy 9,9 négyzetméter hasznos alapterületű, valamint egy 14,67 négyzetméter hasznos alapterületű előtér kialakítása. Továbbá tizenegy nyílászáró beépítése és járdaburkolat készítése beton burkolókőből. Az is kiderült, hogy a nyílászárók cseréje és felújítása a Gálné Lászay Judit művészettörténész által 2020 októberében készített építéstörténeti dokumentációban és értékleltárban foglaltaknak megfelelően történhet. Az átépítéssel érintett helyiségek fa nyílászáróiról ugyanis farestaurátor által készített szakvélemény szükséges, ami alapján megállapítható a felújíthatóságuk mértéke és módja, illetve a nyílászáró utángyártásának lehetősége. A két építéskori ajtót a kiírás szerint meg kell őrizni, a javításuk pedig örökségvédelmi engedélyhez kötött. Az ajánlattételi, részvételi jelentkezési határidő nemsokára lejár, augusztus 1-ig lehet jelentkezni. Az építmény fogadótérrel is gazdagodik majd a felújítás során A komáromi erődrendszer a magyar oldalon három erődből, a Monostori erődből, a Csillagerődből és az Igmándi erődből áll. Az Igmándi erőd építése 1871-ben kezdődött, így ez a legfiatalabb a három közül. 1939 szeptemberétől 1941 márciusáig menekült lengyel katonák szállása volt, a háború végén a lakosság használta óvóhelyként.

Az erőd 250 méter hosszú kazamatafolyosóján 1965-ben nyílt meg a Klapka múzeum első kiállítása, a római kori kőtár. A tárlatot 1993-ban átrendezték, ekkor a műemléképület belső helyiségeiben kaptak helyet a Szőny területén talált kőfaragványok.





