Tardoson október első péntekje hagyományosan a „szépkorúak” köszöntéséről szól, az ünnepségre megtelt a Művelődési Ház a meghívottakkal. Egy-egy gyertya meggyújtásával emlékeztek meg azokról a tardosiakról, akik az elmúlt egy évben elhunytak. Ezután Csabán Béla polgármester köszöntötte a vendégeket. A polgármester elmondta, hogy mennyi mindent köszönhet Tardos az ünnepelt korosztálynak. Elmondta azt is, hogy – természetesen - egész évben odafigyelnek az illetékesek a sokat megélt tardosiakra.

Majd Kissné Török Erika elnök asszony, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat természetesen szlovákul is köszönetét fejezte ki azért a példamutató teljesítményért, a hagyományok őrzéséért, amit a tardosi idősek tettek.

Mint mindig, most is egy kis műsort szervezett az önkormányzat azoknak, akiktől oly sokat kapott Tardos. A gála után Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte az ünnepelteket és dicsérte a közösséget, amely ápolja és megéli a nemzetiségi hagyományait. Ezután az alelnök úr átadta Csabán Béla polgármesternek a Vármegyejáró Tardosról készült filmjét, melyet rögtön meg is nézhettek a jelenlévők. Nagy sikere volt az imázsfilmnek.

A hivatalos rész után következett a vacsora, melyet a hagyományokhoz hűen a hivatali dolgozók, képviselők és a szociális bizottság tagjai szolgáltak fel. A helyi előadók után Bangó Endre gitárművész ragadtatta - vacsora közben is - tapsra, illetve nótázásra a nagyérdeműt. Közben a legidősebb tardosiak köszöntésére is sor került, sajnos a korábbi évektől eltérően idén nem személyesen.

A legrégebb – 63 év - óta házasságban élő Radis Tamás bácsi - aki a 98 évével a legkorosabb férfiú - és Erzsi néni sajnos nem tudott eljönni, ahogyan a legidősebb hölgy Szileszki Józsefné Maris néni sem, aki a 90. évét töltötte be. Természetesen a jókívánságokat és az ajándékokat is eljuttatják a Radis házaspárnak és Maris néninek. Bangó Endre zenés kívánságok teljesítésével folytatta műsorát. A 81 éves Recsák Vendel bácsi is örömmel jön erre az eseményre, csak az zavarja, hogy sokan idejekorán hazamennek, pedig 20 –25 éve még éjfélkor is nótáztak.