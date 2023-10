A Május 1 út mellett, a Deszkametsző Malomnál, illetve az Angolkertben található kis híd is megújult. Dr. Szerencsi Richárd, a cég vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy mindkettő híd nagyon rossz állapotban volt. Az angolkerti ráadásul teljesen faszerkezetű, annak szinte minden eleme javításra szorult. Illetve szintbe hozták a hozzá vezető kis ösvényt és kövekből egy kis szegélyt is kialakítottak mellette. A Deszkametsző Malomnál található kis híd deszkázata is balesetveszélyes volt már, ezért azt már korábban elbontották és lezárták az átkelőt. A vas tartószerkezetet rozsdátlanították és lefestették, majd új deszkapallót is kapott.