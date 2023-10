– Ételfotózással kezdődött minden – mondta Csákvári Péter fotós, aki az oroszlányi könyvtári sorozat legutóbbi vendége volt. A Tiny Wasteland megalapítójaként több nemzetközi elismerésben is részesült, olyan brandekkel dolgozik itthon, mint a Pöttyös Túró Rudi, de a Vöröskereszt egyik véradó kampányában is a Tiny Wasteland világa tűnik fel. Fotói gyakran sötét humorral mutatják be a társadalom elgondolkodtató jelenségeit.

– Lefotóztam az étellel egy poharat, egy bogarat vagy éppen egy fűszálat, de ezek limitált kiadásban voltak. Így teremtetettem magamnak egy világot. Egy miniatűr világot – nyilatkozta Péter, aki valódi méretű tárgyak és miniatűr figurák izgalmas interakcióját hozta létre, ahol a hangsúly a két elem együttműködésén van.

A legfurcsább kiállításról is beszélt az egykor Oroszlányban élő fotós. Azt mondta, ráírtak az Instagramon, hogy küldje el az összes képét és induljon Kínába, mert kiállítása lesz. Először azt hitte, hogy átverés, nem tűnt komolynak a kérés. Aztán másnap megérkezett egy elég nagy összeg a számlájára, úgyhogy egy utolsó pillanatos vízummal felszállt a repülőre.

– Beszédet is mondtam a megnyitón. Előre el kellett küldenem a szöveget, hogy le tudják fordítani. Viszont annyira fáradt voltam, hogy nem követtem az előre leadott verziót és a beszédem nem volt szinkronban a mögöttem futó felirattal. Máskor tapsoltak a nézők, mint ahogy beszéltem – emlékszik vissza a fotós.