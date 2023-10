Kürthy Dóra, a Kuny Domokos Múzeum geológusa kérdésünkre elmondta, hogy a program kapcsolódik az év ásványa programhoz, aminek keretében bemutatják az adott év ásványát, ami idén az antimonit, és az év és ősmaradványát, ami pedig a borostyán. Idén a programon a 2024-es év jelöltjeire is lehet szavazni, így a Geotóp Napon ezekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. Hogy még izgalmasabbá tegyék az ásványok világát mindkét helyszínen különböző programokkal várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

Többek között a program keretében ingyenesen megtekinthető volt a tatai múzeum őstenger kiállítása, aminek intelligens homoka most is elvarázsolta a gyerekeket. De akár az öko játszóházat is kipróbálhatták, vagy geotársast is játszhattak, amivel a különböző ősmaradványokkal ismerkedhettek meg. De nagy sikert aratott a hatalmas mamut agyar és óriási mamut csontok is.

A két helyszínt pedig egy játékos „kővadászattal” kötötték össze.

– Egy kis menetlevél alapján kell teljesíteni a tizenhárom feladatot. Igazából az a lényege, hogy kedvet csináljon, hogy az egyik helyszínről az emberek átmenjenek a másik helyszínre. A feladatok több fajtából tevődik össze. Például természettudós feladatok vannak, hogy nézzenek meg egy emléktáblát, hogy milyen fajta kőből épült, vagy nézzen meg egy házszám alatt lévő épületet, hogy van-e a falában valamilyen ősmaradvány. Ezzel is megmutatjuk, hogy a helyi kőanyagot hogyan használták fel építkezésekhez. Illetve amilyen ősmaradványokkal, ásványokkal megismerkedik azt utána a gyakorlatban is látja, hogy ha az ember a mindennapokban is megnézi, hogy a lába alatt mi van, akkor csodákat találhat – magyarázta a geológus.

Kóthay Klára a Természetrajzi Múzeum geológusa a Geológus kertben várta az érdeklődőket. A Kálvária lábánál csoportvezetéssel mutatták meg a kövekben látható ősmaradványokat, de a különböző fajta ásványokat is nagyító alá tehették, és megismerkedhettek a kőzetek legérdekesebb titkaival. De különböző kvízekkel és játékokkal is várták a látogatókat.