Sok tatai megkapta már azt a levelet Tatán, amelyben a Telekom arról tájékoztatja őket, hogy idén december 1-től már a ViDaNet fogja biztosítani számukra a szolgáltatásokat. Többen viszont még várnak rá. Úgy tudjuk, hogy például a főút egyik oldalára, a Május 1. útra már bedobták a leveleket, míg a másik oldalon, az Új úton még van ügyfelük, aki csak várja azt. Utánajártunk, hogy ez mit is jelent a váltás.

Amit most tudni lehet az, hogy az otthoni solgáltatásokat érinti a változás, Tata mellett Naszályon is, a mobil előfizetéseket nem. Az is kiderült, hogy az otthoni internet- és hangszolgáltatások jogviszonya megszakítás nélkül folytatódik, az előfizetői szerződések lényeges feltételeinek változása nélkül, változatlan havi díjon fogja biztosítani a ViDaNet Zrt. a tévészolgáltatást. A munkatársaik felkeresik az érintett ügyfeleket és ismertetik az igénybe vehető díjcsomagjaikat, majd szerződéskötés után, előre egyeztetett időpontban üzembe helyezik a TV szolgáltatást. A Telekom a honlapján egyébként azt írja, hogy több település is érintett más megyékben, de azokon sem minden ügyfelük. Akik igen, őket levélben értesítették.

És akkor a legfontosabb változások

Decemberben kettő számlát fognak kapni az előfizetők: az egyik a Telekom zárása lesz, a másik a ViDaNet decemberi havidíja, mert a cég számlakiküldés ideje eltér a Magyar Telekom gyakorlatától. Az adott hónap számláját előre küldik ki, azaz például a decemberi hónapra vonatkozó számla december elején fog megérkezni.

A Vidanet felé történő fizetés szintén történhet átutalással és csoportos beszedési megbízásokkal, azonban erről minden esetben az ügyfeleknek kell gondoskodniuk a bankjuknál. Ahogy a korábbi megbízások megszüntetéséről is. Amennyiben eddig elektronikusan érkezett a számla, akkor azt továbbra is emailben fogja megkapni.

Több szolgáltatás is megszűnik, vagy megváltozik decembertől. Többek között az otthoni e-Pack kedvezmény sem lesz majd elérhető, de a telefonszám változatlan marad.

Apró jó hír, hogy a bérelt telefon készüléket nem szükséges visszajuttatni a Telekom részére, azt megtarthatja, és a ViDaNet a továbbiakban havi bérleti díjat már nem fog számlázni a készülékért.

Az Okoswifi hátralévő készülékrészleteit azonban továbbra is a Telekom részére kell megfizetni, melyről a továbbiakban is díjbekérőt küldenek.

Megszűnik a @t-online.hu-s email-cím

Nagyobb gondot jelenthet, ha valaki eddig az e-mailszolgáltatást is igénybe vette,vagyis használta a @t-online.hu végződésű e-mailcímeit, ugyanis decembertől azoktól is búcsúznia kell. Ugyanis mind az e-mail szolgáltatás, mind az e-mailfiókok megszűnnek. Ha decemberig jelzi, akkor további 6 hónapig a @t-online címre újonnan beérkező leveleket átirányítják egy megjelölt e-mail címre.

De nem lesznek elérhetőek a korábbi TV szolgáltatások, beleértve a kiegészítő szolgáltatásokat és a már rögzített felvételek sem. Ugyanakkor új műsorok felvételének lehetősége meglesz a ViDaNet-nél is. De a Telekom speciális szolgáltatásai, mint például a Filmklub és a TVGO megszűnik.

A Tévészolgáltatáshoz jelenleg használt összes Telekomtulajdonú eszközt (set-top-box-o(ka)t, illetve IPTV esetén a modemet is) vissza kell küldeni a Magyar Telekom részére decemberben. Amennyiben a határozott idejű szerződéshez részletfizetési konstrukcióban vásárolt készülék tartozik (pl. mobiltelefon, TV, laptop, Telekom Wi-Fi Extra eszköz), úgy a hátralévő összegeket továbbra is a Magyar Telekom Nyrt részére kell megfizetni, melyről a továbbiakban is havonta díjbekérőt küldenek.

Lemondhatjuk

A jelenlegi otthoni internet és hang szolgáltatásokhoz kapcsolódó határozott idejű szerződései határozatlan idejűvé válnak. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha nem felel meg számunkra a szolgáltató kínálata lehetőség van lemondani a ViDaNet-et. A postai értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül lehetőség van felmondani az előfizetői szerződést, amelyet ügyfélszolgálaton személyesen, vagy levélben megküldött nyilatkozattal lehet megtenni.