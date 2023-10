Sokak számára ismeretlen fogalom lehet a betonkenuzás, Szakács Szonja például az egyik egyetemi óráján hallott először az iskolában tevékenykedő betonkenusokról. A csapatot – amelyet Pollák András alapított 2012-ben – főként építőmérnökök alkotják. A tagok betonból készítenek kenukat, amelyek versenyzésre is alkalmasak.

Eközben mindig fejlesztik a technológiát, javítanak, alakítanak a korábbi hajókon. Igyekeznek a lehető legkönnyebb kenut kivitelezni, annak érdekében, hogy minél könnyebb legyen evezni és gyorsabbak legyenek. Hetente vannak gyűléseik, amelyek alkalmával együtt terveznek, beosztják, kinek mi lesz a részfeladata.

A csapat mókás figurákat is készít betonból

Az új betonkenukhoz többnyire egy használt hajót alkalmaznak sablonként. Fejjel lefelé fordítják, erre teszik rá a betonba áztatott geotextíliát és hagyják megszilárdulni. Nagy segítséget jelent számukra az is, hogy az egyetemi laborokat használhatják a hajók kiöntésére.

Fő feladatuk a hajóépítés, de minden egyetemi rendezvényen ott vannak. Ezekre az alkalmakra kis betonfigurákat készítenek, akár karácsonyi, húsvéti témában, de vannak kulcstartóik is. A budapesti Beton Fesztiválon is részt vettek.

A sárkányhajó csapattal eredményesen versenyeztek Tatán

Jelenleg nem sok hazai betonkenus megmérettetés van, így a nemzetközieket célozzák meg. Ennek köszönhetően sok helyre eljutnak. Jártak már Németországban is, legutóbb pedig a hollandiai Delftben jártak, ahol az ötvenméteres női távot meg is nyerték. A verseny igazi fesztiválhangulatban telt, több ország betonkenusait is megismerték, érkeztek ugyanis versenyzők Lengyelországból, Németországból és a házigazda Hollandiából is. Ezen alkalmakkor lehetőségük van a többi csapat tagjaival megismerkedni, illetve információkat cserélnek és gyűjtenek annak érdekében, hogy tovább javíthassanak a hajóikon.

Szonja emellett az egyetemi sárkányhajós csapatnak is tagja, amelyhez egy éve csatlakozott. Első versenyére a közelmúltban jutott el, amelyet Tatán szerveztek. A csapattal egy ezüst- és két aranyérmet szereztek, ebből két futamban, a 200 és a 2000 méteres mix hajóban szállt vízre.