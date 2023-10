Információink szerint a kisrókát késő este találták az útszélén és az állatbarátok nem szerették volna magukra hagyni. Estére hazavitték magukkal, majd másnap megkeresték a Rókales Alapítványt, hogy segítséget kérjenek.

Most újabb információkat tudtunk meg a ravaszdi állapotáról, aki a Bütyök nevet kapta. Az alapítvány ugyanis újabb híreket osztott meg a közösségi oldalán. Mint írták: a kis fél éves srácot egy lövés érte. A csigolyája elmozdult. Elképzelhető, hogy fejre is bukhatott a találat miatt. Most MRI vizsgálat vár rá és a golyót is el kell majd távolítani valószínűleg.

– Nagyon tündéri a srác és nem adja fel, meg szeretne gyógyulni. Viszont biztos, hogy hosszas rehabilitációra lesz szüksége. Egy gondoskodó nagy családra lesz szüksége neki is, akik támogatják az ő kezeléseit, fejlődését – írták a közösségi oldalukon. Az alapítvány most keresi Bütyök virtuális örökbefogadóit, amik támogatnák a kis szomódi róka kezelését.