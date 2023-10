Nyáron alakult meg a Szákszendi Polgárőr Egyesület, a civil szervezetek névjegyzékébe szeptember 4-én jegyezték be. Az egyesület elnöke, Varajti Gizella kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyben egymillió forintos támogatást kért – a többi között – felszerelésre, ruházatra, miután induló egyesületként szűkösek az anyagi lehetőségeik. A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az indulás valóban minden szervezet számára nehéz, ám jelenleg az önkormányzat félmillió forintot tud kigazdálkodni. Azt is hozzátette, hogy a továbbiakban a költségvetés összeállításakor terveznek majd további támogatással, hiszen szükség van a polgárőrökre, történtek olyan események a faluban, melyek megelőzhetőek lettek volna a közreműködésükkel, és a rendezvények biztosításánál is számítanak rájuk.

Az ülésen a költségvetés módosításáról is határoztak. Ez azért vált szükségessé, mert az „Élhető települések” pályázat keretében az önkormányzat 66 millió 506 ezer 809 forintos támogatást nyert a faluház külső felújítására, eszközbeszerzésre, valamint klímaberendezésre, és az összeg már meg is érkezett a számlára.

A zárt ülést követő közmeghallgatás változatlan körben, ám érdeklődők nélkül zajlott. A polgármester azonban elmondta, hogy a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése a terveknek és ütemezésnek megfelelően halad, a bölcsőde hátsó kerítése pedig november közepére elkészül.