Tegnap kollégáim is ezt vitatták meg. Természetesen volt, aki már bejelentkezett és november elejére kapott időpontot, mások még kivárnak, hiszen egyelőre nyoma sincs a hidegnek, nemhogy a fagynak. Persze az időjárás gyorsan változhat és megtréfálhatja a kivárásra játszókat, de ennek, valljuk be, nincs túl nagy esélye. Maximum esőgumira lesz szükség néhanapján, de télire nemigen. Mondom ezt akkor, amikor én elővigyázatosan már átcseréltettem a nyárikat télire. Azóta folyamatosan 20 fok van. Így aztán a beszélgetésébe sem kapcsolódtam be, inkább bölcsen hallgattam. Sz. I.