Az energiahivatal és csatlakozó partnerei az idén immár negyedik alkalommal rendezik meg az ország legnépszerűbb és legnagyobb energiaipari rendezvényét. Az Erőművek Éjszakáját október 27-én Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő nyitották meg a Veolia Zrt. Kelenföldi Erőművében.

Juhász Edit beszédében kiemelte, hogy az energia egyre nagyobb súllyal van jelen mindennapi életünkben, így minden korábbinál fontosabbá vált a megfizethető, fenntartható és az ellátásbiztonságot is garantáló energetikai és közmű-szolgáltatások biztosítása.

Az Erőművek Éjszakája nemcsak a technológiáról szól. Hisszük, hogy ha megismerjük, hogy kik, hol, milyen eszközökkel, milyen forrásokból és hogyan állítják elő a mindennapi életünk kényelméhez szükséges energiát, akkor mi is tudatosabban és takarékosabban bánunk erőforrásainkkal

– tette hozzá. A MEKH elnöke rámutatott, hogy ez a különleges nap alkalmat ad arra is, hogy megköszönjük azoknak a szakembereknek az áldozatos munkáját, akik a nap 24 órájában, az év 365 napján gondoskodnak otthonaink, közintézményeink és ipari létesítményeink energia- és közműellátásáról.

– Sokat beszélünk manapság energiáról, energetikáról a politika szintjén is. A kormányzaton belül ma már külön minisztériuma és minisztere van az energiaügyeknek. A kormányprogram egyik központi eleme az ország energiabiztonsága, illetve, hogy minél kevésbé legyünk kiszolgáltatva egy-egy félnek a világban energetika szempontjából. Új vezetékek, hálózatok, erőművek épülnek, meglévő erőművek korszerűsítéseiről és fejlesztéseiről tudunk hírt adni. Ma már az is mindennapos, hogy az emberek, a családok maguk is energiát állítanak elő és komoly napelemes fejlesztések valósulnak meg ipari és lakossági oldalon egyaránt – ezt már Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mondta a megnyitó ünnepségen.

Az idei Erőművek Éjszakáján országszerte közel 70 helyszínen több mint 5500 látogatót fogadnak. Az érdekes és nem mindennapi élményeket kínáló helyszíneken a látogatók szakértő idegenvezetők segítségével ismerhetik meg az erőművekben, a fűtőművekben, a víziközmű-szolgáltatóknál és a hulladékfeldolgozó üzemekben zajló munka érdekességeit és a berendezések működését.

Komárom-Esztergom vármegyében 5 városban és 7 helyszínen van lehetőség bekukkantani a létesítmények izgalmas működésébe. A vármegyeszékhelyen a Tatabánya Erőműben, Tatán a Kálvária víztoronyban, a Veolia – Tata Energia Kft-nél és a szennyvíztisztító telepen, Oroszlányban az Oroszlányi víztoronynál, Dorogon a Veolia – Dorogi Erőműben, míg Komáromban a Komáromi víztoronyban várják ma a látogatókat. Utóbbi helyszínről képeket is hoztunk.