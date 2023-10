Az eheti projektnyitó rendezvényen Bánhidi László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Dankó Kristóf okleveles építészmérnök, Tokod főépítésze ismertette részletesen a beruházást, sőt látványterveket is bemutatott. Elhangzott, hogy Tokod-Üveggyárban, a meglévő óvodai épület mellett épül az új bölcsőde. A Lechner Tudásközpont mintaterv-katalógusából választották ki a legmegfelelőbb mintaházat. A kivitelezés még júliusban elkezdődött, a munkálatok jól haladnak, már állnak az új intézmény falai.

Dankó Kristóf elmondta, hogy a bölcsőde arculatilag illeszkedni fog a szomszédos óvodai épülethez, hasonló színek jelennek majd meg a külső- és belső falfelületeken. A projekt keretében hat darab akadálymentesített parkoló épül, ebből egy a mozgáskorlátozott személyek számára lesz kialakítva. Az épület is akadálymentes lesz, a bejáratnál babakocsi- és kerékpártároló is helyet kap, a központi folyosóról nyílnak majd a csoportszobák, az irodák, a vizesblokkok, az öltöző és a tálalókonyha is onnan érhető el.

A tokodi bölcsőde látványterve

Forrás: Tokodi önkormányzat

Az udvar is kellően változatos lesz, a különböző játékok mellett őshonos növényfajokat is fognak telepíteni, ezáltal biodiverzitás szempontjából is megfelelő lesz a környezet. A gazdasági épületrész előtt lesz egy kis magaságyás is, melyet szintén teleültetnek majd virágokkal. A füves területet öntözőrendszerrel fogják ellátni, így a legmelegebb hónapokban is kellően zöld gyep várja majd a legkisebbeket. Az udvar felé lesz egy kis terasz, mely rekortán, azaz gumiburkolattal rendelkezik majd.

A sajtótájékoztatón egyébként az is elhangzott, hogy az intézmény jövő év első felére készülhet el, és a szükséges engedélyek megszerzését követően 2024 szeptemberétől fogadhatná a fiatalokat. Bánhidi László reméli, hogy a gyermekek és az intézmény munkatársai örömmel veszik majd birtokba az épületet.

Energiahatékony lesz az épület

Dankó Kristóf a sajtótájékoztatón ismertette, hogy az új épület igen energiahatékony lesz, ezáltal minden szempontból megfelel majd a pályázati követelményeknek. A rezsiköltségek vélhetően alacsonyabbak lesznek más települések hasonló bölcsődéihez képest, hiszen Tokod-Üveg­gyárban hőszivattyús rendszerrel, napelemmel és napkollektorral biztosíthatják az új intézmény működését. Bánhidi László szerint az új bölcsőde nagy segítséget jelenthet a családoknak, ugyanis sok szülő mihamarabb szeretne újra munkába állni. Úgy véli, hogy nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli településeken élők is igénybe kívánják majd venni a szolgáltatást. Köszönetet mondott az Európai Uniónak az elnyert támogatásért.