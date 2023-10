A legutóbbi ellenzéki előválasztáson a szavazatok harmadát begyűjtő fővárosi politikus, Gurmai Zita tartott az évtizedek óta megoldatlan problémáról online sajtótájékoztatót. Az MSZP frakcióvezető-helyettese elmondta az ismert tényeket: több ezer embernek kell lépcsőznie a tatabányai vasútállomáson, mert nem akadálymentesítették az állomást.

Kiemelte: a tatabányai vasútállomás peronjait az utasok csak egy felüljárón keresztül tudják megközelíteni. Hozzátette: 2021-ben érkeztek arról hírek, hogy a peronok mellé ideiglenesen lifteket telepítenek félmilliárd forintért. Amíg ezek nincsenek, a vasúti korlátozások miatt most azoknak is meg kell küzdenie a lépcsővel, akik eddig a nemzetközi járatokkal csak áthaladtak a vasútállomáson, mert a felújítás miatt vonatpótló buszra kell szállniuk. Bár évtizedekig nem történt előrelépés az ügyben, Gurmai Zita kiemelte: most a kormányzati szándék is megvolt a beruházásra és még a jogerős építési engedélyt is kiadták. Ezért fordult írásbeli kérdéssel Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, hogy mire lehet számítani a beruházás kapcsán.

Mint ismert: az elmúlt hónapokban 5500 milliárd értékű beruházást kellett felfüggesztenie a kormánynak a háború és a megemelkedett energiaárak miatt, ugyanakkor 3300 milliárd forintnyi megkezdett beruházást folytatnak. Ezen kívül még mintegy 1500 milliárd forint értékű beruházás van más minisztériumoknál folyamatban, illetve 1300 milliárd forint értékben zajlik 200 beruházás tervezési munkálata Lázár János tárcájánál.