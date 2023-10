Kitörtek és sztrájkoltak a rabok

Marschal Adrienn történész választ adott arra is, hogy miért és mikor szűntek meg a rabtáborok. Csolnokon négy napon át éhségsztrájkot folytattak a munkások a bányában, ezért kénytelenek voltak feloszlatni az ottani rabtábort. Oroszlányban kitörtek az el­ítéltek az 1956-os forradalmi hevület után. Tatabányán pedig elengedték a rabokat a fogvatartók, mielőtt bármi történt volna, attól való félelmükben, hogy az oroszlányi példával fejeződik be a tatabányai történet is.