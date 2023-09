A globális felmelegedés hatására egyre gyakoribbak a hőhullámok, kánikulás időszakok, a legforróbb napokban pedig több szempontból is szükség van a településeken a fákra. Egyrészt árnyékot adnak, másrészt jelentősen csökkenthetik a településrészeken a hőmérsékletet, tisztítják a levegőt, ezáltal a lakóhelyünk a hőségben is élhetőbbé válik. Harmadrészt pedig arculati szempontból is fontos, hogy rendezettebbek legyenek a zöldfelületek.

Nem véletlen, hogy továbbra is hatalmas az érdeklődés a Településfásítási Program iránt: az elmúlt években vármegyénk több helyszínén is elültettek facsemetéket, melyeket azóta is nagy lelkesedéssel gondoznak. A program sikerességét jól jelzi, hogy idén ősszel hazánkban összesen 345 településen 8 ezer darab sorfát fognak elültetni, a legtöbb Győr-Moson-Sopron vármegyébe érkezik. Komárom-Esztergom vármegye sem szégyenkezhet, idén Annavölgy, Csolnok, Dad, Ete, Kömlőd, Mocsa, Nyergesújfalu, Tát, Tarján, Várgesztes és Vértestolna önkormányzata is sikeresen pályázott.

A közleményben említik, hogy szeptembertől naponta folyamatosan öt-hát településre szállítják ki az elültetendő facsemeték. A program harmadik ütemében összesen 10 ezer darab sorfa állt rendelkezésére, amelyből 2 ezer darabot a tavaszi ültetési időszakban már földbe helyeztek. A fennmaradó 8 ezer darabot pedig november végéig juttatják el előre egyeztetett időpontban az önkormányzatokhoz, ahol gondoskodnak majd a fák elültetéséről.

Az idei statisztika számos érdekességre mutat rá: az őszi időszakra igénylők között a legkisebb település a Baranya vármegyei Bürüs volt, ahol 41-en laknak, míg a legnagyobb a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található, több mint kilencezer lakosú Edelény volt. A pályázati kiírás szerint az önkormányzatok a klímaváltozást és az eltérő helyi viszonyokat is jól tűrő 13 fafajból, minimum 10, maximum 30 darab sorfát választhattak a készlet erejéig, egy településre átlagosan 23 darab fa jutott. A sorfákat a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. szállítja ki, a program koordinálását az Országos Erdészeti Egyesület segíti, utóbbi szervezet a szakszerű ültetéshez az állami erdőgazdaságokkal együttműködve egy helyi erdész szakembert is delegál.