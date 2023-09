– Az A State of Trance nevű rádióműsorban szerepeltem, amit Armin Van Buuren hetente készít – mondta Kovács Gábor.

A műsor még 2001-ben indult, akkor még csak audiós formában, az utóbbi pár évben azonban már videón is rögzítik az adásokat. Kovács Gábor immár 2004 óta követi a műsort, amelynek minden alkalommal van egy Service for Dreamers blokkja, ami arról szól, hogy egy behívott rajongó kér egy trance zenét, amihez valamilyen különleges élménye, története fűződik.

Kovács Gábor kérdésekre is válaszolt a stúdióban

– A műsorra e-mailben lehetett jelentkezni, én is így tettem, Armin pedig behívott – idézte fel Gábor. – Az 1135-ös epizódban szerepeltem. Egy régebbi zenéjét kértem, ami azért különleges számomra, mert amikor először hallottam őt élőben – a 2012-es Balaton Soundon – akkor is ezt játszotta. Ráadásul ezt a számot a 2012-es foci-Eb-re készítette.

Kovács Gábor egyébként már kilenc éve él Hollandiában. Komáromban töltötte gyerekkorának egy részét, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát. Jelenleg szoftverfejlesztőként dolgozik Hollandiában. Tavaly nősült, Fülöp-szigeteki feleségével Amszterdamban élnek. Amikor csak tehetik, hazalátogatnak, legutóbb például áprilisban jártak Komáromban rokonaiknál.

Armin van Buuren holland trance zenei producer és lemezlovas. Hetente jelentkező, trance rádióműsort vezet, amelynek címe: A State of Trance. Karrierje már a kilencvenes években elkezdődött. Az alábbi albumai jelentek meg: 76 (2003), Shivers (2005), Imagine (2008), Mirage (2010), Intense (2013), Embrace (2015), Balance (2019), Feel Again, Part 1 (2022), Feel Again, Part 2 (2022), Feel Again, Part 3 (2023). Facebookon majdnem 10 millióan követik, legismertebb, Blah, Blah, Blah című száma 685 milliós megtekintésnél jár a Youtubeon.