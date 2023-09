Kemma.hu podcast 1 órája

Újabb fotók az első világégés idejéből: így fejlődött a tatabányai szénmedence (PODCAST)

A Képes történelem című beszélgetés-sorozatunkban Sugár Gabi újságíró és Dallos István fotóművész, helytörténész korabeli fotók kapcsán idézi fel Tatabánya történetét. A beszélgetés során előkerült egy kép egy gyerek bányászzenekarról is az 1930-as évekből. Szó volt arról, hogy az elődtelepüléseken megannyi dalárda is működött, a Népházban még olvasókör is.

Gyerek bányászzenekar az 1930-as évekből Forrás: Tatabányai Múzeum gyűjteménye

A Képes történelem 12. részében a hallgatók megismerkedhetnek Rehling Konráddal, aki a Mák Rt. tatabányai bányaigazgatóságának első embere volt több mint két évtizeden keresztül 1920 és 1942 között. Az első kép őt ábrázolja. Látható, hogy a szigorú nézésű férfi kabátján van az a kereszt, amelyet a katolikus hitélet támogatásáért kapott.

Képes történelem: fotók Tatabánya múltjából (12.) Fotók: Tatabányai Múzeum gyűjteménye

Dallos István közben a technikai újításokról is szót ejtett: az 1922-es évekről ugyanis áttértek a benzines bányászlámpákról az akkumulátorosra. Ez sokkal biztonságosabb is volt a föld mélyén dolgozók számára. Szó volt az 1925-ös tíz hetes sztrájkról is, amely komoly kiesést jelentett a bánya számára. Ennek ellenére a bővítések lassan, de haladtak. Így a hármas fotón látható a bauxitcement gyár. A négyesen a kilences akna betonozásának egy pillanata elevenedett meg. Faanyag hiányában erre tértek rá. Az ötödik fotón egy focimeccs látható. Dallos István elmondta azt is: a sportklub alapítók egyik első kapitánya Kapitány Ferenc volt.

A hatodik képen Horthy Miklós, Magyarország akkori kormányzójának egyik látogatása látható. A tatabányai vasútállomásnál olvassa fel beszédét. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

