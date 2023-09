Összesen több mint 2200 darab, jellemzően második világháborús eredetű katonai robbanótestet és 60 kilogramm gyalogsági lőszert kezeltek az alakulat tűzszerészei, amelyek össztömege meghaladta a 7,5 tonnát – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezrede a Facebook-oldalán.

Csak júliusban több mint 110 helyszínen dolgoztak a tűzszerészek, ebből 33 esetben volt szükség az állampolgárok biztonsága érdekében soron kívüli intézkedésre. Az előkerült közel 790 kilogramm súlyú, több mint 200 darab robbanóeszközt és 2,5 kilogramm gyalogsági lőszert több mint 90 kiló robbanóanyag segítségével semmisítették meg a katonák.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, és a bejegyzésben is felidézték: júliusban egy rendkívül ritka, 148 éves gránát került elő egy régészeti feltárás során Tatabányán. A tűzszerész járőrparancsnok egy, az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó, 1875 mintájú, 9 centiméteres rombológránátként azonosította be az előkerült eszközt.