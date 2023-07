Az acélbronz nevet kapta

Az ágyú, amelyből a most előkerült gránátot kilőtték, egy olyan hátultöltős, huzagolt tüzérségi eszköz volt, amely az Osztrák-Magyar Monarchiában elsőként felelt meg mind a vele szemben támasztott tartóssági, mind pedig az alkalmazhatósági követelményeknek. Sikere akkora volt, hogy 1875-ben még a New York Times is beszámolt róla. Érdekessége, hogy az Uchatius által megálmodott ágyú bronzból készült, amely az öntött acél legjobb tulajdonságaival is rendelkezett, így az anyag a feltalálójától az acélbronz nevet kapta.