Rengeteg rutinos járművezető van az utakon, akik első ránézésre azt mondják, nem is nehéz ez a KRESZ-kérdés, ám a látszat csal, ugyanis a szituáció eléggé trükkös. Főleg akkor adja fel a leckét a helyzet, ha élesben találkozik vele az ember, hiszen itt több szabálynak is meg kell felelni. Teszteld a tudásod, nézd meg alaposan a képet, és gondold át, milyen sorrendben haladhat tovább a három jármű és a gyalogos. A kép után mutatjuk a megoldást is!

Forrás: ripost.hu

A Ripost által is bemutatott feladvány azért nehéz, mert bár elég egyértelmű, hogy a gyalogos mehet elsőként, ám másodikra a biciklist gondolják, pedig egyáltalán nem ez a helyes sorrend.

De mi a helyes válasz? Görgess lejjebb!

A buktatója a dolognak, hogy a kerékpárosnak STOP-táblája van, így a helyes sorrend a következő: gyalogos, motoros, biciklis, autó; ugyanis utóbbinak is ott a STOP-ábla, illetve a kanyarodási szabály miatt elsőbbséget kell adjon a kerékpárosnak. Neked sikerült elsőre kitalálnod a megoldást?