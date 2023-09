Egy hangfal is alkalmas lehet annak megállapítására, hogy milyen az időjárás, legalábbis, hogy mennyire szökik fel a hőmérséklet. Délelőtt, amikor felmelegedett az idő még szeptember derekán is, érdemes volt becsukni, hogy aztán az esti-éjjeli frissítő hőmérséklet idején nyitva legyen. Az ablakszárnnyal való bűvészkedésnél azonban folyamatosan útban volt az említett hangfal, amit az egyik nyitásnál sikeresen le is vertem az asztal mögé. Nehézkes hozzáférés, vezetékrengeteg, késő éjjel – morcosan úgy döntöttem, a hangfal egy ideig lent marad, ha már beáll a tartós ősz és a hűvösebb idő, visszakerül a helyére. Így tehát (sajnos) még várunk. -viz-