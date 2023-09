A magyarbusz.info szakportál beszámolója szerint a villanybuszozás terén nálunk ma még szinte kizárólagos nagyvállalati környezetben a magasabb beruházási költségeket az elektromos járművek beszerzési ára mellett éppen a töltőinfrastruktúra kiépítése okozza. Mindazonáltal a Volánbusz esetében Kruchina Vince szerint 15-20 éves használati időtartam mellett így is kedvezőbb eredmények adódnak, különösen, ha a töltési költségeket saját napelemparkkal csökkentik.

Tapasztalataik szerint nehézséget jelent az elektromos buszok finanszírozása, mivel a buszokat nem tartják eléggé likvid terméknek a finanszírozók, amire megoldást jelenthetne, ha a gyártók az akkumulátort lízingbe adnák értékesítés helyett. A Volánbusz igazgatója konkrét terveket is közölt: 2030-ra a flotta egyharmadát, 2035-re, de legkésőbb 2040-re pedig a teljes állomány felét szeretnék elektromos hajtású járművekre cserélni.

A beszélgetés végén a hidrogénhajtás jövője is szóba került. Ezzel kapcsolatban többen is felhívták a figyelmet arra, hogy a kezdeti beruházási költség itt még az akkumulátoros elektromos járműveknél is jóval magasabb, de mindannyian egyetértettek abban, hogy létezik olyan szegmens, ahol lehet jövője a technológiának.

A Volánbusz flottájának „zöldülését” egyébként vármegyei gyár is segíti: mint arról mi is beszámoltunk, a Zöld busz program részeként tizenhárom, BYD K9UD típusú, tisztán elektromos meghajtású autóbuszt adtak át a nyáron Győrben, amelyek azóta már járják is a város útjait. Krenner László, a BYD Electric Bus&Truck Hungary Kft. közép-kelet európai értékesítési vezetője a helyszínen elmondta: a forgalomba kerülő autóbuszok a cég komáromi gyárában készültek. Hozzátette, hogy a Volánbusz Zrt. elektromos buszaiból 52 BYD gyártmány.

Az új buszok évente több mint 50 millió forintnyi üzemanyagköltséget takarítanak meg, 858 tonna szén-dioxidtól mentesítik a környezetet. A Zöld busz programban eddig 139 elektromos autóbusz beszerzését támogatta a kormány, tíz vidéki nagyvárosban és a fővárosi agglomerációban mintegy 27 milliárd forint értékben. A program egyik legnagyobb kedvezményezettje a Volánbusz Zrt., amely kormányzati támogatással mintegy száz elektromos buszt állíthat fogalomba.