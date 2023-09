Az Ars Sacra nulladik napján, pénteken A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Iohanneumának dísztermében Török Csaba, egyetemi tanár, a bazilika plébániai kormányzója mondott megnyitó beszédet.

A szeptember 15-én tartott megnyitón Török Csaba Szent Erzsébet botjáról tartott rövid előadásával példázta, hogy egy-egy ereklye, illetve az ereklyetartó mentén milyen történelmi, képzőművészeti, egyházművészeti és egyháztörténeti ismeretanyagok idézhetők fel. A bazilika plébániai kormányzója az esztergomi főszékesegyház kincstárában található Szent Erzsébet-botról tartott előadásában elmondta a bot történetét, az egyházi hagyománytárból, illetve a történelmi legendárium lapjairól is ismerős epizódot.

Mint mondta: amikor Erzsébet, férje, IV. Lajos türingiai tartománygróf távollétében kórházzá alakította palotájukat, mi több a Lajossal közös hálószobát is, dorgálást kapott anyósától, majd mikor hazatért férje és megtudta, hogy Erzsébet mit tett, berontott a hálószobába. A dühöngő uralkodó azonban egyetlen szempillantás alatt lehiggadt, amikor meglátta a szenvedő Krisztust a hitvesi ágyukba fektetett beteg emberben.

A legenda szerint – ahogy Török Csaba mesélte – az ágy egy részéből bot készült, mégpedig arany borítással és a két uralkodói család címerével, s ebben a formájában került Magyarországra, s tekinthető meg az esztergomi bazilika kincstárában. Az a plébániai kormányzó arra is felhívta az Ars Sacra egyhetes fesztivál esztergomi rendezvényei iránt érdeklődőket, hogy a fesztivál ideje alatt Esztergom talán rejtett egyháztörténeti és egyházművészeti értékeire lelhet rá most a közönség, mely értékek nyomán maguk az esztergomiak is rájöhetnek, hogy milyen szorosan kötődik a város a magyar történelemhez és azokhoz a szentekhez, akik nemcsak névlegesen, de valójában is „ebben a városban lakótársként vesznek körül minket.”

A bevezető előadás után az Árpád-ház Szent Erzsébet óvoda és iskola növendékeinek néptánc produkcióját láthatta a megnyitó közönsége

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

A produkció után Prokopp Mária művészettörténész méltatásával nyílt meg a főiskolai díszteremben Varsányi Katalin „Beragyogta a világot...” című fotótörténeti kiállítása. A folytatásban a következő napok mindegyikében Esztergom több helyszínén, templomokban, múzeumokban, kulturális intézményeiben, levéltárban várják a közönséget kiállításokon, előadásokon, színházi bemutatókon, egyházzenei koncerteken, nyilvános közös zárdai imaórán, kvízjátékon, gyermekfoglalkozásokon és a Nyitott Templomok sorába tartozó különleges szent miséken.