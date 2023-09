Azt írták, hogy a Magyar Honvédség ebben az évben is megnyitotta kapuit a katonai élet iránt érdeklődő fiatalok előtt, akik országszerte 59 helyszín, 153 turnus és 17 tematika közül választhattak.

A diákok között a legnépszerűbb program a "harcos tábor" volt, de sokan éltek a sport és a vitorlázás adta lehetőségekkel is - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közlemény szerint. A Magyar Honvédség idén hetedik alkalommal rendezte meg a nagy népszerűségnek örvendő, fiataloknak szóló honvédelmi táborokat.

"A résztvevőknek - azon túl, hogy jól érezzék magukat - semmi kötelezettségük nem volt a sereg felé, viszont szakemberek felügyelete mellett, szórakoztató módon próbálhattak ki új dolgokat, megismerhették saját határaikat és kiléphettek a komfortzónájukból. A fiatalok életük egyik legnagyobb kalandjában vehettek részt, miközben játszva sajátíthattak el olyan ismereteket, amelyeket a mindennapi élet során a jövőben is hasznosítani tudnak" - tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közlemény alapján. A honvédelmi miniszter elmondta, júniustól augusztusig csaknem 4500-an 59 helyszínen 153 turnusban táboroztak - írták.

A diákok 17 féle tematikából választhattak, idén legtöbben a harcos tábor mellett tették le a voksukat. A táborozók a sokszínű programokon betekintést nyerhettek a Magyar Honvédség és a katonák mindennapjaiba és új barátokat is szerezhettek. Vármegyénkben is szerveztek nyáron honvédelmi táborokat, Tatán a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred is szervezett harcos tematikájú honvédelmi tábort, nagy érdeklődés mellett.