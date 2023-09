A lakott területek szélén, illetve erdőkhöz közel élők már meg sem lepődnek azon, ha az őszi hónapokban a hajnali órákban szarvasbőgésre ébrednek fel, de a túrázók is gyakran hallhatják a bikák hangját. A városlakóknak a saját lakóhelyükön kis túlzással sosem adatik meg ez az élmény, kivéve ha kimennek a természetbe, a településük határába.

A Pilisi Parkerdő szerint évről évre egyre többen szeretnék a magyar erdők királyát, a gímszarvast testközelből látni és hallani, ezért sokan egyedül vágnak neki az éjszakai erdőnek. Például a Pilis és a Visegrádi-hegység is remek alkalmat nyújthat a megfigyelésre – sőt vannak, akik az elmúlt hetekben számos felvételt is készíthettek az állatokról –, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen módon és hogyan próbálunk a közelükbe férkőzni.

Az állami erdőgazdaság szerint tudnunk kell, hogy a gímszarvas bikák alapvetően a szaporulat fenntartása és nem a kiránduló közönség elkápráztatása miatt adják évről-évre lenyűgöző koncertjüket. A nászidőszakban a felajzott bikák elsősorban a vetélytársak távoltartására és a szarvastehenek meghódítására koncentrálnak, viszont ha az emberi érdeklődés túlzottá válik, az már zavarja az állatok nyugalmát és végső soron a túlzott jelenlétünkkel akár akadályozzuk a szaporodást is.

Éppen ezért a társaság azt kéri az erdőjáróktól, hogy az állatok nyugalma és a természetszeretők biztonsága érdekében inkább vezetett túrákon vegyenek részt, mintsem éjszaka egyénileg induljanak a szarvasok nyomába. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a harcra kész bikák közelébe menni másrészt egyáltalán nem biztonságos, így mindenképpen figyelemmel kell követni az erdészetek által kihelyezett jelzéseket.

A Pilisi Parkerdő vezetett túrái biztosítják, hogy zavarásmentesen tekinthessünk be a gímszarvasok életének fontos pillanatába és mindeközben a túravezetők számos értékes információt is megosztanak a résztvevőkkel, így az élményszerzés mellett új ismeretekkel, tudással is gazdagodhatunk. A túrákon történteket azonban persze a természet alakítja, így némi szerencsére is szükség van ahhoz, hogy a résztvevők valóban halljanak bőgést. A legideálisabb esetben viszont még az egymásnak feszülő, verekedő bikák agancsainak csattogását is hallani lehet.

Időpontok a Pilisben A Szentendrei és Budapesti Erdészet egészen október elsejéig szervez alkalmanként 2-3 kilométer hosszú túrákat. A Visegádi Erdészet legközelebb szeptember 20-án Pilismarótra várja a érdeklődőket, a 3-4 kilométer távot magába foglaló kirándulás 18 órától 20:30-ig tart. A Gödöllői Erdészet szeptember 15-én, 23-án és 28-án is indít túrákat, míg a Valkói Erdészet szeptember 16-án, 17-én és 26-án vezeti el a természetkedvelőket a szarvasok közelébe. Mindegyik program esetében az időjárásnak megfelelő öltözetet kell viselniük a résztvevőknek, illetve zseblámpát, vagy fejlámpát is vinniük kell magukkal. A jelentkezés módjával, részvételi díjakkal kapcsolatban érdemes felkeresni a Pilisi Parkerdő oldalát. A szarvasbőgés túrákon túl a Budakeszi Vadasparkban ősszel négy alkalommal várják éjszakai szakvezetéssel a látogatókat.

A Vérteserdő Zrt. is felhívta a figyelmet arra, hogy a vadnak a párzási időszakban nagyobb a mozgásigénye és sokkal figyelmetlenebbé válik. A közlekedésben résztvevők figyelmét is felhívták arra, hogy a közutakon körültekintőbben, óvatosabban hajtsanak, mivel a vadak ilyenkor figyelmetlenebbek, gyakrabban megjelenhetnek az utak közelében.

Az erdőgazdálkodó a párzási időszak különlegessége miatt arra kéri az erdőlátogatókat, hogy az érintett területeken tartsák be a szabályokat és az engedélyezett időpontban kiránduljanak. A parkerdők és az országos kéktúra útvonala a jelzett időszakon kívül is szabadon látogatható.

A megjelölt időszakban az erdőgazdaság a túra-, illetve a közlekedési útvonalak bevezető szakaszain tájékoztatókat helyez el, továbbá a szolgálatot teljesítő szakszemélyzet eseti, szóbeli tájékoztatást nyújt az erdő látogatóinak. A Vérteserdő Zrt. tulajdonát képező vadgazdálkodási berendezések (pl. magaslesek) kizárólag vadgazdálkodási feladatok ellátását szolgálják, használatuk csak ezzel összefüggésben engedélyezett. Szarvasbőgés túrákat ők is szerveznek, amelyekről a honlapjukon érdemes tájékozódni.