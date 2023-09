A közhiedelemmel ellentétben mikrónkat már jó ideje nem csak arra használhatjuk, hogy megmelegítsük vagy kiolvasszuk az élelmiszereket: számos funkció lehetővé teszi, hogy könnyen és gyorsan ízletes ételeket varázsoljunk az asztalra. Az LG most összegyűjtött néhány költség-, energia- és időhatékony ételkészítési opciót azokra a nyári napokra, amikor a meleg miatt lehetőleg be sem szeretnénk kapcsolni a sütőt.

A mikrohullámok az ételekben található víz-, zsír- és cukormolekulákat gyors mozgásra késztetik, az így keletkező súrlódási hő pedig nem csak felmelegíteni, de megfőzni is képes az ételeket. Ehhez megfelelő edényt kell választanunk – lehetőleg ne egy egyszerű tányéron próbáljuk megfőzni az ebédet, a még nyers fogásokat tegyük inkább olyan hőálló, de nem fémtartalmú edénybe (például jénai tál vagy más hőálló üvegedény) ami egy hagyományos sütőben is bírná a gyűrődést. A mikróban történő sütés-főzésnél inkább a kerek edényeket részesítsük előnyben, hiszen a szögletes tálak sarkaiban gyorsabban felmelegszik, és így hamarabb kiszárad, illetve túlkészül az étel.

Ha a mikróban szeretnénk sütni-főzni, fokozottan figyeljünk oda az ételek elhelyezésére: a vékonyabb, lazább szerkezetű, kevesebb hőt igénylő ételeket, például zöldségeket a tál közepére érdemes helyezni, mert itt kevesebb mikrohullám éri az élelmiszereket. Soha ne pakoljuk egymásra az ételeket – azokat szellősen, körben helyezzük el. Időnként ellenőrizhetjük, megforgathatjuk a fogásokat, hogy biztosan mindenhol átsüljenek. Figyeljünk a formákra is: a gömbölyű élelmiszerek ugyanis gyorsabban megfőnek, mint a szögletesek. A hozzávalókat igyekezzünk hasonló méretű szeletekre vágni, hogy egyszerre készüljenek el.

A hagyományos sütéshez hasonlóan a bőrös, hártyás ételeket (burgonya, alma, stb.) szúrjuk meg vagy vágjuk meg, hogy azok ne pukkanjanak szét, amikor a felesleges gőz távozik belőlük. Alapszabály, hogy kevesebb étel gyorsabban, míg több lassabban készül el a mikróban. A főzési időt csökkenthetjük, ha lefedjük a tálat – ezzel természetesen jobban megőrizhető az ételek nedvességtartalma is, és még a mikrónk is biztosan tiszta marad. Tartsuk észben azt is, hogy a cukrosabb, zsírosabb ételek gyorsabban melegednek fel a készülékben, mert ezek jobban elnyelik a mikrohullámú energiát. Bánhatunk továbbá óvatosabban a fűszerekkel is, hiszen ilyenkor a hagyományos sütéshez képest a mikróban jobban megmaradnak az ízek és aromák.

A mikróban az ételeket lefedve halat, szárnyast és zöldséget is párolhatunk. Ehhez minimális vízmennyiséget használjunk az ételek alatt – a túl sok folyadék ugyanis egyrészt megnöveli a párolás időtartamát, másrészt a mikróban a párolgás is kisebb, mint egy hagyományos sütőben, de a vitaminok és ásványi anyagok is túlzottan kioldódnak a párolólébe, ha az túl nagy mennyiségben van jelen. Ha olyan ételt párolunk, aminek önmagában is nagyobb a nedvességtartalma (például zöldségek), használjunk még kevesebb vizet, hiszen ezekből amúgy is kioldódik majd valamennyi pára.