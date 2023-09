A hétvégi csapadékos időjárás miatt ugyan nem vonultak végig lovaskocsikkal a település utcáin, ám a szüret alkalmából éjszakába nyúlóan együtt mulattak a helyiek és meghívott vendégek a községi művelődési házban. A szokásokhoz híven Kochnyák Sándor önkormányzati képviselő kisbíróként emelte a kalapját az ünneplőkre, majd azt mondta: „idén is elérkezett a szüret ideje, a nagy forróságban volt is kapkodás vele. Ezért kívánjuk, hogy a hordók legyenek tele!”. Kihirdette, hogy mi minden történt idén Kesztölcön, majd Farkas Krisztina polgármester mondott rövid köszöntőt.

Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke beszédét egy személyes gondolattal kezdte. Kijelentette, hogy számára a térség egyik legkedvesebb települése Kesztölc és elárulta azt is, hogy nagyon sokat kirándult a környéken.

Ismertette, hogy a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzatnak komoly szándéka, hogy a megyei identitásunkat erősítsék. Említette, hogy a rendkívül sikeres „Megyénk körül megyünk körül” című projekt folytatásaként indult el az újabb, szintén ezt a célt szolgáló megyei identitás program, mely „A mi megyénk, a mi világunk” címet viseli. Ennek keretében jött létre a YouTube videómegosztó platformon is elérhető Vármegyejáró filmsorozat, melynek egyik epizódja éppen Kesztölcöt mutatja be. Romanek Etelka beszéde végén átadta Farkas Krisztinának a községi imázsfilmet tartalmazó pendrive-ot, melyet le is vetítettek a jelenlévőknek.

A kulturális műsort a Kesztölci Kiserdei Óvoda táncos-zenés produkciója nyitotta meg, majd őket követve a Hangfestő Alapfokú Művészeti Iskola növendékei léptek színpadra. A Kesztölci Pávakör és a Kesztölci Nyugdíjas Klub, illetve az általános iskolások sem hiányozhattak a rendezvényről. A meghívásnak eleget téve a Szlovákiából érkezett Močenok-i Férfikórus szereplése is színesítette az idei mulatságot. Az esti bálon az Alföld Band szórakoztatta a közönséget.

A Vármegyejáró filmsorozat a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat megyei identitás programja keretében jött létre. Kesztölc filmje megtekinthető itt: