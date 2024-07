Az ünnepélyes átadót – többek között – dr. Kancz Csaba főispán mint az MLSZ Komárom-Esztergom vármegyei társadalmi elnöke is megtisztelte jelenlétével, aki elismerően nyilatkozott a létesítményről. Mint mondta, nemcsak a felújítás, hanem a komplexitása okán is méltán lehet büszke Környe, és azt is megkockáztatta, hogy jelen pillanatban a vármegye legszebb, legtöbb funkcióval rendelkező sportépülete – áll a kornye.hu beszámolójában.

A Környei SE jelenleg három szakosztállyal (labdarúgás, kézilabda, tenisz) működik, a legnépesebb a labdarúgóké, ők a vármegyei II. osztályban szerepelnek U7, U11, U13, U14, U16, U19, felnőtt férfi-, felnőtt női csapatokkal.

A környei sporttelepen az utóbbi bő egy évtizedben számtalan fejlesztés volt. A most átadott épület alapterülete 294-ről 654 négyzetméterre bővült

Forrás: kornye.hu

Az önkormányzat célja a beruházással egy új, modern öltözőépület létrehozása volt, amely a sportklubhoz tartozó kispályás, műfüves és nagypályás focipályák, valamint a lelátók öltöző-kiszolgáló igényeit is kielégíti, illetve klubhelyiség-funkciót is ellát.

Az épületben a rekonstrukció során akadálymentesen megközelíthető öltözőt, bemelegítőtermet, szaunát, bírói/edzői öltözőt, irodát, szertárat alakítottak ki a szükséges mosdókkal, vécékkel, zuhany­zókkal, valamint mosoda- és takarító-, gépészeti helyiséget és teakonyhával rendelkező klubszobát. A terasszal és az előtetőkkel együtt összesen 360 négyzetméterrel bővült az épület területe.

– Fontos mérföldkőhöz érkeztünk a Környe SE és a falu életében. Még a mezőgazdasági kombinát építette az első épületet ide a focipálya mellé, melyet később bővítettek, hogy otthont adjon a Környei MEDOSZ sportolóinak. Ezt az épületet örökölte meg az önkormányzat, melyen mindig kisebb felújításokat végeztek, sokszor társadalmi munka keretében, a sportolók és a sportot támogatók részvételével. A környei sporttelepen az utóbbi bő egy évtizedben számtalan fejlesztés volt: salakos teniszpálya építése, labdarúgópálya komplett felújítása, lelátó építése, műfüves pályák építése – hangzott el Beke László polgármestertől.

Mint elmondta, az önkormányzat négy éve bízta meg a tervezéssel a Planbau Kft.-t, majd a Pharos’95 Kft. kivitelezésében készült el az épület bővítése és felújítása.