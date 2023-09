Dr. Jónás Béla, a Városi Nyugdíjas Klub ügyvezető alelnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a klub tagjai tavaly 44 különböző eseményen vettek rész.

- A nyugdíjasok megéltek egy szép életkort és a nyugdíjas éveiket is szeretnék úgy megélni, hogy még mindig van valamilyen célja az életüknek. Nemcsak az unokák, vagy a család teszi ki a mindennapjaikat, hanem elmennek kirándulni, vagy meghallgatnak egy szép előadást, részt vesznek egy daloskörben, vagy kézimunkáznak. Valamit találnak, ami kitölti az életüket - magyarázta az alelnök.

Sárközy József, a Tatai Honvéd Bajtársi Klub elnöke szerint fontos, hogy azokról is megemlékezzünk, akik már nincsenek közöttünk.

- Úgy gondolom, hogy most is sikerült olyan programot összeállítani a városnak, ami érdekli a tagjainkat. Úgy gondoltuk, hogy a megnyitón mind azokra emlékezzünk, akik most nem lehetnek közöttünk. Ezért megkértem a Nagy Olgát, aki Bankó Róbertről írt egy búcsúzó verset, amit megkértem, hogy mondjon el nekünk. De ez a vers mindenkiről szól, akik már nem lehetnek közöttünk - mondta Józsi bácsi, aki szerette volna, ha a gyerekek hangja is megszólalna a megnyitón. Ezt pedig egy igazán különleges és ötletes módon képzelte el.

- Az egyik tagunk, Erzsike negyven évig volt óvónő Bábolnán. Megkértem, hogy a gyerekek aranymondásaiból gyűjtsön össze egy adagot és ezeket a vidámságokat ossza meg velünk. Illetve a Vaszary iskola kórusa is fellépett - sorolta a műsor elemeit a nyugalmazott ezredes, aki maga is színpadra lépett a klub dalkörével.