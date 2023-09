A rexesek nagy álma teljesült tíz évvel ezelőtt azzal, hogy megnyithatta kapuit a menhely. Küzdelmes és mozgalmas éveket tudhatnak maguk mögött. Mindig örömmel tölti őket el, amikor boldog, gazdás kutyusokról kapnak képeket, de sajnos mindig kerülnek be új állatok is hozzájuk. A nap során lehet találkozni Vinny kutyussal is, aki tíz éve lakja a menhelyet, de még nem jött el érte az igazi. Innen indult a háromlábú Milly is, akinek filmforgatáson szerzett tapasztalatairól korábban már írtunk.