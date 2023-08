– Ebbe a keretbe van beragasztva a szélvédő. Az ilyen nagyobb autóknál az "A" oszlop négy rétegű bordázott merevítéssel készül. Ennek a javítása úgy történik, hogy szakaszonként, átfedéssel vágják szét. De a fotón, illetve a baleset helyszínén látottak alapján

úgy gondolom, hogy az autó első negyedét cserélni kellett volna. Viszont egy ilyen javítás után a ponthegesztéseket megbolygatva gyengül a karosszéria, nem lesz annyira biztonságos. A mentőautóknak pedig sokszor kell gyorsan haladniuk, amit egy ilyen autóval én már biztosan nem vállalnák.

A futómű is sérült, illetve feltételezem, hogy a légzsákok is kinyíltak. Ezek javítása mind borsós összeg. Ezek összessége már biztos, hogy túllépte a gazdasági totálkár értékét- mondta az autószerelő, aki naponta látja a balesetezett mentőautót a tatabányai mentőállomás mellett elhajtva.

Az autószerelő egyébként arra is kitért, hogy a Tatabánya-Tarján szakaszon naponta történnek balesetek. Egy esőzés után még lassan haladva is ki lehet csúszni a kanyarokban. De a vadbalesetek sem ritkák, még fényes nappal is szemfülesnek kell lennie a sofőröknek, mert sétálnak át vaddisznók és szarvasok az úton.

Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy a Kemma.hu-nan elmondta, hogy a baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. A baleset során csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.

Mint arról korábban beszámoltunk: szétvert egy fiatal mentős egy húszmilliós rohammentőt a tatabányai mentőállomáson. Győrfi Pál szóvivő megerősítette, hogy nem megrendezett jelenet volt, a rongálót és két másik mentőst azóta kirúgták. Az esetről azt tudni, hogy egy korábbi balesetben összetört mentőautónak esett neki a fiatal mentős a Komárom-Esztergom vármegyeszékhely mentőállomásán. Miután a történtek kiderültek, fegyelmi eljárás indult, a rongálásban részt vevő mentők munkaviszonyát a szolgálat azonnali hatállyal megszüntette.