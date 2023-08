Euró

Az előadáson élénk vita folyt arról, hogy vajon szükség van-e itthon euróra vagy sem. Bod Péter Ákos kijelentette: egy Magyarország méretű államnak luxus saját valutát működtetni, majd sorolta, hogy Észtországban, Szlovákiában és Szlovéniában is csak a megfelelő pillanatra vártak, vagyis arra, hogy megszabadulhassanak a saját pénztől. Említette továbbá, hogy a magyar gazdaság GDP-je az európai uniós gazdaság egy százalékát teszi ki, ellenben a romániai 1,6, míg az osztrák 2,9 százaléka az uniósnak. Tehát relatíve kicsi hazánk és a környező országok gazdasága is, melyeken a „tőke keresztül-kasul jár”. A professzor úgy látja, a kormánynak nem célja az euró bevezetése, ráadásul messze is vagyunk a kritériumok teljesítésétől. Megjegyezte: „kicsit olyan, mint egy szakdolgozat. Ha valaki nem kezdi el írni, akkor nem fogja tudni megvédeni”. Dr. György László szerint a közös valuta nem csodaszer és nem a patás ördög, de Magyarország mellett Csehország, Lengyelország és Románia is jól járt azzal, hogy egyelőre nem mondott le a saját valutáról.