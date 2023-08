Hiába vannak egyértelműen feltüntetve a táblákon, hogy melyik a védett út, a járművezetők egy része érzésből vezet, de egy bizonyos hányaduk egyszerűen nem tudja értelmezni az adott helyzetet. Mackósajt – avagy „Elsőbbségadás kötelező!” tábla ide-vagy oda, néhányan akkor is behajtanának a kereszteződésbe, ha abban a pillanatban semmi keresnivalójuk nem lenne ott.

A Ripost által is bemutatott feladvány alapos fejtörést okoz, pedig roppant egyszerű a kérdés: Az A, a B, vagy a C jelű jármű haladhat tovább először? Képzeld el a szituációt, nézd meg alaposan a képet, majd válaszolj! A többség a C jelűre voksol, de a másik két választási lehetőséget is érdemes megfontolni.

A legtöbben ott véreznek el, hogy a C jelű motorost engednék el először, mert ő egyenesen folytatná útját. A KRESZ szerint viszont elsőnek az A jelű kocsi, majd a B jelű kisteherautó mehet tovább és legvégén jön a C jelű motoros. Mivel az A jelű jármű a kanyarodó főútvonalról kíván letérni, így a szabályok szerint neki elsőbbsége van a többi sofőrrel szemben. A B és a C jelű járművekre pedig a jobbkéz-szabály érvényes: így másodikként a kisteherautó, végül pedig a motoros indulhat tovább.