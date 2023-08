Egyebek mellett íjászat, arcfestés, óriás csúszda, lufihajtogatás várta a gyerekeket, tartottak kerekítő foglalkozást, fellépett a Somorer Tanzguppe és hastáncbemutatót is megtekinthettek az érdeklődők.

Erős Gábor, a térség ország­gyűlési képviselője közösségi oldalán úgy fogalmazott, számára a nap egyik fénypontja a főzőverseny volt, ezúttal is finomabbnál finomabb ételek készültek. Bejegyzéséből az is kiderült, hogy az első helyet Romfa Balázs szerezte meg, második helyen Romfa Richárd végzett, míg a harmadik helyezést a polgármesteri hivatal csapata érdemelte ki.

A nap során bemutatták a település imázsfilmjét is. A csapadékvíz elvezetésének fejlesztésére a TOP Pluszban nyert 185 millió forint hírét vitte ajándékba a település falunapjára Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke. Balogh Miklós polgármester egy díszes pendrive-on vette át a filmet.