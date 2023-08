Az országos vízipisztoly csatára a kijelölt augusztus 19-ei napon, 13 órától lehet jelentkezni. A Magyar Fürdőszövetség egyedülálló, országos rekordfelállítást szeretne ezzel az akcióval elérni. A cél, hogy a meghirdetett napon több intézmény közül kerüljön ki az, amelyikben Magyarországon egy időben legtöbben vízipisztoly csatát játszó fürdőző van.

A vidám és főként akciódús esemény 30 magyarországi strandfürdő részvételével zajló rekordkísérlet, melyben akár az esztergomi Aquasziget is kikerülhet győztesen. A 15 percen át tartó vízipisztoly csatát a Prímás-szigeten lévő élményfürdő beltéri medencéjében rendezik meg. A vízipisztolyokról az intézmény gondoskodik, és bónusz, hogy ezeket a „fegyvereket” a rekordkísérletben résztvevők meg is tarthatják majd. A kiírás szerint ugyanakkor saját vízipisztollyal is lehet szerepelni az eseményen. A különleges akcióról ide kattintva lehet még több részletet elolvasni.