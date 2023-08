Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott Felsőgallán egy bölcsőde nyitása. Négy évvel ezelőtt az akkori családügyi miniszter, Novák Katalin tett ígéretet arra, hogy pályázat benyújtása esetén megvalósulhat. Ezután egy évvel a pénz is megérkezett – adta hírül Bencsik János, országgyűlési képviselő bejegyzésében. A kivitelező a napokban vette át a területet.

John Katalin a városrész önkormányzati képviselője megköszönte bejegyzésében Bencsik János közbenjárását és azt, hogy ismét a felsőgallaiak mellé állt. „Nélküle nem tartanánk itt...és még most sem kezdődtek volna el a munkálatok” – fogalmazott a képviselő.

Az önkormányzat közösségi oldalán az olvasható: a felsőgallaiak joggal büszkék iskolájukra, óvodájukra, azonban bölcsődés korú gyermekek elhelyezésére a városrészben jelenleg még nincs lehetőség. Ezt a hiányosságot pótolja majd a most épülő mini bölcsőde, ahol 14 gyermek elhelyezésére lesz lehetőség.

A bejegyzésben szerepel, hogy 350 millió forintos Európai Uniós pályázati forrásból valósul meg a fejlesztés a felsőgallai helyszín mellett Óvárosban, a Béke utcában is, ahol a már meglévő bölcsőde férőhelyeinek bővítését is megcélozza. Az óvárosi intézmény 24 férőhellyel bővül, amely kettő csoportszoba megépítését jelenti. Ezen felül itt is megépülnek a kapcsolódó kiszolgáló egységek, amelyek együttesen egy új nyaktaggal kapcsolódnak majd a meglévő épülethez.

A tatabányai bölcsődefejlesztés III. üteme a lakosság által támasztott igényekhez alkalmazkodva a férőhelyszám optimalizálását, a területi hozzáférhetőség javítását és a bölcsődei szolgáltatások minőségi fejlesztését tűzte ki célul – olvasható az önkormányzat közösségi oldalán megjelent bejegyzésben.