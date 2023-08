Egy kis kaja segített

– Először kicsit kérlelni kellett őket, de csak finoman. Ha nem akar, úgyse megy be, hiszen ő az erősebb. Ilyenkor a hasukra lehet hatni, egy kis ennivalóra általában könnyebben megmozdulnak. De most elég volt egy fűcsomó ahhoz, hogy besétáljanak a vízbe. Amikor érezték, hogy ez milyen kellemes, már nem is kellett unszolni őket. De csak annyira mentünk be, hogy leérjen a lábuk, úsztatni nem akartuk őket – mesélte a lovász, aki azt is elárulta, hogy nem minden lova szerette a vizet. Szerencsére Hédi, Meglepetés és Gyémánt ezúttal nagyon élvezte a hűsítő habokat. Boldogan fröcskölték, lábbal kaparták magukra a vizet, sőt még a fejüket is beledugták.