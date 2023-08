Érdekesség, hogy Balczó András, és Ruttkai Éva is a településen élt, de Latinovits Zoltán Kossuth-díjas színész is gyakran megfordult ott. A község sorsát a második világháború pecsételte meg, mivel frontvonala több mint 3 hónapon keresztül a Vértesben húzódott. Elhangzott, hogy 1946 májusában kitelepítették a németnek tartott vérteskozmaiakat, mintegy 300 embert. Mindössze 4 család élt tovább a faluban. A német parasztházak viszont ott maradtak. A közösségi és kulturális élet biztosításáért a Községvédő Egyesület és Alapítvány is működik a faluban.