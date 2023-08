A napokban már a templom megújult belső látványterveivel és az apróbb, de fontos részletek bemutatásával örvendeztették meg a vértessomlói katolikusok a képviselőt – adta hírül a közösségi oldalán Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. Korábban a Székesfehérvári Egyházmegye számolt be honlapján, hogy megújul a Vértessomlói Sarlós Boldogasszony-templom környezete, elindul a kegyhely vallásturisztikai fejlesztése, folytatódik a templombelső restaurálása.

A kegytemplom magas szintű megújulása és restaurációja fontos, hiszen a kápolnában található egy 1730-as években készült barokk freskó, amelynek feltárását és rendbetételét folytatják, emellett a templom állagának megóvásához szükséges munkálatokat is végeznek majd.

A fejlesztéseket az is indokolja, hogy fontos zarándokutak is keresztezik a települést. Például a Mária-út – Csíksomlyótól Máriazellig. Nagy esemény a nyári nagybúcsú, Sarlós Boldogasszony ünnepe, valamint az őszi búcsú, Szent Márton ünnepe is. Ilyenkor több ezren zarándokolnak el a faluba, s gyakran ezerötszázan imádkoznak egyszerre, így sok embert szolgálhatnak ki a fejlesztések.