A területet már át is adták a kivitelezőnek, megkezdődtek a munkálatok. Teljes akadálymentesítésre, víz- és villanyhálózati cserére lesz szükség, ami a tervek szerint szeptemberben fejeződik be. Ezt követi majd a berendezkedés és az engedélyeztetés.

Eközben Szőnyben, a Kosztolányi utcában is zajlik a kivitelezés, itt laknak majd a támogatott lakhatás programban résztvevők. A projekt lényege az, hogy olyan fogyatékkal élőknek biztosítsanak otthont, akik dolgozni járnak, de némi segítségre szorulnak a mindennapok során.

Schmelcz Gézáné, az egyesület vezetője elmondta, tizenkét fogyatékkal élő tud majd élni a támogatott lakhatással. A projektet rövid idő alatt meg kell valósítani, december 31. a határidő. Különböző szakmai programokat is kell írni, illetve már tavaly toboroztak lakókat is. Saját dolgozóik szüleinek értekezletet tartottak a témában. Hangsúlyozta, későbbi lakóik most fogják elhagyni a szülői házat, pontosan úgy, mint bárki más, amikor önálló életet kezd.

– Mi nem lakhatást, hanem meleg otthont szeretnénk biztosítani a lakók számára – hangoztatta Schmelcz Ildikó.

Szakmatitkok Országos sikert aratott a Kemence Egyesület Szakmatitkok elnevezésű tábora, amely a Tanítsunk Magyarországért! program része lett. Ennek keretében az egész országban szerveznek majd pályaválasztást megkönnyítő táborokat a 11 és 13 év közötti diákoknak. Az ottalvós táborban egyetemisták mentorálják majd őket. A projekt célja, hogy a táborok helyben legyenek, a diákok tudatosan tervezhessék a továbbtanulást és megismerjék a helyi cégeket. Szeretnék felhívni a figyelmet arra is, hogy vidéken is kiváló álláslehetőségek várnak rájuk.

Takács József önkormányzati képviselő gratulált a Kemence Egyesületnek az elnyert pályázathoz. Felhívta a figyelmet, ez a projekt hiánypótló kezdeményezés, ami a szociális területet erősíti. Elmondta, az itt élő mindannyian dolgozni fognak, hiszen képesek a részben önálló életre, és a projektnek köszönhetően az életminőségük is nőni fog. Lakossági fórumra invitálta a komáromiakat, ahol teljes tájékoztatást adnak majd a projektről.

A szociális alapszolgáltató központról és a támogatott lakhatás projektről is tájékoztató napot rendeznek, amelynek helyszíne a Kemencés pajta lesz. Augusztus 23-án 17 órától várják az érdeklődőket, ahol ismertetik a működési programot a jelenlévőkkel. Azért ezt az időpontot választották, hogy a munkába járók is részt tudjanak venni a rendezvényen, ahol a felmerülő kérdéseket is szívesen megválaszolják.

A projekt a Kemence Melege, komplex lakhatási program Komáromban pályázat keretében valósul meg.