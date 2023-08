A város kulturális csoportja igyekezett több korosztályt is megszólítani az eseménnyel, amelyet első alkalommal szerveztek meg. Hajnal Dóra önkormányzati képviselő elmondta, szerették volna, ha az államalapítás ünnepének délutánja a felhőtlen szórakozás jegyében telik, így jutott eszükbe a zenés piknik gondolata.

Az önkormányzati képviselő arról is beszélt, szerették volna azt is megmutatni, hogy a Generációk Háza ünnepi alkalmaknak is remek helyszínt biztosít. A programmal szeretnének hagyományt teremteni a jövőben.

Hajnal Dóra emléklapot ad át Körtvélyfáy Dinának

Forrás: 24 Óra

A rendezvény kezdetén két kiállítás is nyílt. Elsőként a komáromi eseményeket megörökítő sajtófotókat ajánlották az érdeklődők figyelmébe. A képeket Tóth Anikó, Szinak Evelin, Radics Gábor, Gál László, illetve a 24 Óra munkatársai, Körtvélyfáy Dina és Kovács László készítették. Hajnal Dóra azt hangsúlyozta, régóta terveztek már sajtófotó kiállítást. Mint fogalmazott, ezeknek a képeknek az alkotói olyan emberek, akik szinte minden városi rendezvényen ott vannak, mégis láthatatlanok, nem ünnepli őket senki, pedig sokat dolgoznak egy-egy eseményen.

Emellett Vecsey Viktorné amigurumi alkotásait is meg lehetett tekinteni. A kötés, horgolás alapjaival már ötévesen megismerkedett édesanyja révén. Fiatal felnőttként sok pulóvert, sapkát, sálat készített a családtagjainak. Kisfia, majd lányai születésekor a babakelengye is az ő keze munkáját dicsérte. Unokája érkezésének hírére újra kötőtűt vett a kezébe.

Dr. Molnár Attila polgármester is megtekintette az amigurumikat

Forrás: 24 Óra

Hét éve ismerkedett meg az amigurumival, aminek szerelmesévé vált. Mesefigurákat is készít ezzel a technikával, hiszen imádja a meséket, a mesehősök megformázás nagy örömet jelent neki. Ezt az érzést szeretné megosztani azokkal, akik látják a munkáit. Az érdeklődők a kiállításon egyebek mellett Mirr-Murrt, Oriza-Triznyákot, Süsüt, Kisvakondot, és a Futrinka utca lakóit is megtekinthették. A kiállításokra szeptember elejéig várják az érdeklődőket.

A program koncertekkel folytatódott. Először Korpás Réka és a Bellő lépett fel, majd a RetroRollers következett. Végül a Flopp zenekar lépett színpadra.

A gyerekek fajátékokat próbálhattak ki, Józsy Judittal pedig kézműves játszóházban ügyeskedhettek. Volt arcfestés és csillámtetoválás, valamint helyi alkotók kézműves termékei közül is vásárolhattak a résztvevők.