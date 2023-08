Kérdések vannak. A válaszokat megkaptuk. A kérdések továbbra is megmaradtak a kömlődi posta üzemeltetésével kapcsolatban. Vajon bezárnak-e, és ha igen, akkor mikor?

Mint ismert a Magyar Posta Zrt. az energiaválságra hivatkozva több száz postahivatalt zárt be, köztük vármegyénkben is. A központ hónapokkal ezelőtt levélben kereste meg az 1500 lakosúnál kisebb önkormányzatokat, hogy vegyék át a helyi posták üzemeltetését. Ez a hivatalos értesítés, mint Bogáth István polgármester elmondta, megérkezett az önkormányzathoz, de érdemben nem tudnak reagálni. Vagyis nem veszi át a hivatal a posta üzemeltetését, így, ha fájó szívvel is, de nem kerülhető el a kömlődi sorsa.

Mint arról korábban portálunk is beszámolt, lapunk augusztus 16-án kérdéseket tett fel a Magyar Postának e-mailben. Két héttel később megérkezett a válasz. Közleményükben az áll, hogy az ország legnagyobb postai szolgáltatási és csomaglogisztikai vállalataként meg kell felelniük a 21. század elvárásainak. Arra törekednek, hogy az ország minden pontján magas színvonalú és ügyfélközpontú szolgáltatást nyújtsanak a lakossági és üzleti ügyfelek számára egyaránt. Továbbá elárulták azt is, hogy emellett elvárás a Postával szemben, hogy gazdaságosan, fenntartható módon működjön, megtartva a versenyképességét. A Magyar Posta ezért is hozta létre új partneri programját.