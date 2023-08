A beruházás kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője, Pécsi Norbert Sándor elmondta, hogy a társaság szakemberei a Magyar Falu Program keretében, döntően saját erőforrások felhasználásával nagyfelületű javítási munkákat végeznek.

Az 1127-es jelű út több szempontból is fontos, például Süttőről Tatára vagy Tatabányára azon az úton juthatunk el a leggyorsabban. Ráadásul mivel a Süttő és Tardos közötti lombkorona tanösvény, illetve a Malomvölgyi-tó is népszerű kirándulóhely, így számos turista jár erre nap mint nap. Az időszakos karbantartások ellenére is annyira elhasználódott már az útburkolat, hogy indokolttá vált a cseréje, így most az első ütemmel egy régóta várt fejlesztés valósul meg a térségben.

A felső réteget már felmarták és információink szerint az aszfaltozási munkálatok várhatóan egy héten belül fognak befejeződni. Pécsi Norbert Sándor elmondta azt is, hogy a javítással érintett 3912 méter hosszú szakaszon a meglévő burkolatra kiegyenlítő réteget, illetve kopóréteget építenek be munkatársaik. Az aszfaltozási munkák végeztével a padka- és ároképítési, növényzetgondozási, illetve szükség szerint forgalomtechnikai munkákat is el fognak végezni.

A kommunikációs osztályvezető leszögezte: a munkaterület mellett váltakozó irányú jelzőőrös forgalomirányítás mellett a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítják az átjutást, így a járművezetőknek nem kell kilométereket kerülniük. Közölte azt is, hogy az út további három szakaszának teljeskörű felújítására is készültek tervek a Magyar Falu Program keretében, azonban tavaly nyáron a még el nem indult felújítási projekteket a kormány felfüggesztette a megváltozott gazdasági környezet miatt. Így az út további szakaszai csak a szükséges források rendelkezésre állása esetén újulhatnak meg.