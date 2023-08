Szülőktől kapott információk alapján a Kemma.hu úgy tudja, hogy a múlt héten váratlanul bezárt a tatai Szivárvány óvoda. A szerkesztőségünkbe érkezett jelzések szerint a szülők még úgy vitték haza júliusban a nyári szünet előtt a csemetéiket, hogy augusztus végén majd a Szivárvány Óvodába térnek vissza. A kezdésről szóló tájékoztató helyett azonban egy rendkívüli szülői értekezletre kaptak meghívást. Ott pedig kisebb sokként azzal szembesültek, hogy mostantól más intézménybe kell a gyerekeknek menniük. Ugyanis a négy hetes nyáriszünet alatt, a hatalmas esőzések során az épület olyan komolyan beázott, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei úgy döntöttek az épület vizes falai közé nem mehetnek vissza a gyerekek. A családok érthető módon értetlenül állnak a döntés előtt. Hiszen sok gyerek Újhegyről járt az intézménybe, nekik a város másik végébe eljutni reggel és délután nem egyszerű. Van olyan szülő, aki arról számolt be, hogy az Agostyáni út helyett a 1,5 kilométerre lévő Fürdő utcába kell vinnie ezentúl reggelente a gyerekét. Mint írta, nekik ez gyalog és busszal mintegy 40 perces túrát jelent. De úgy tudjuk, hogy a gyerekeket fogadó óvodák is csak nemrég értesültek a helyzetről. Így most nekik is fel van adva a lecke, hogy hogyan helyezzék el a tervezett létszám feletti gyerekeket.

A Kemma.hu-hoz beérkezett információk alapján múlt héten megkeresést írtunk a tatai polgármesteri hivatalnak, hogy megtudjuk a hirtelen bezárás okát. Akkor türelmünket kérték, és azt ígérték, hogy a következő hét elején részletesen tájékoztatni fogják a történtekről a sajtó munkatársait. Végül egy közlemény érkezett a szerkesztőségünkbe.

Ebben arról számoltak be, hogy Tata Város Önkormányzatának megbízásából folytatódik a Szivárvány Óvoda megújítása, a korszerűsítés soron következő ütemében többek között a padló cseréje kezdődött meg. Mint írták: az 1912 óta működő intézmény sokat megélt épülete legutóbb 2020-ban esett át korszerűsítésen, akkor egy, a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében benyújtott sikeres pályázat valamint önkormányzati finanszírozás nyomán elsősorban energiaracionalizálási munkákat végeztek. Megvalósult többek között a külső falazat hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a padlásfödém szigetelése és a fűtési rendszer megújítása. A most elkezdődött újabb korszerűsítési ütemben a falak további szigetelésére és a padlózat cseréjére kerül sor.

A város által kitett közleményben Michl József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat kezdeményezte a Tatabányai Tankerületi Központnál azt, hogy városunkban is működhessen egy speciális óvoda. Az erre a célra eredetileg kijelölt Új Úti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, vagyis a tatai diákotthon épülete helyhiány miatt ugyanis nem tud teret biztosítani egy olyan óvodának, amelyben a sajátos nevelési igényű, nem integrálható, és a szakértői bizottság által speciális ellátásra javasolt gyermekek megfelelő nevelésben részesülhetnek.

− Ezért a város tárgyalást fog kezdeményezni a Tankerületi Központtal arról, biztosítható-e, illetve hogyan biztosítható ez a fajta ellátás, melynek helyszíneként az önkormányzat akár, az újabb korszerűsítést követően, a Szivárvány Óvoda épületét is biztosítani tudná. Speciális óvoda térségünkben jelenleg egyedül csak Kömlődön működik − magyarázta a polgármester. Hozzátette: a jelenlegi felújításról és a jövőbeli tervekről az önkormányzat szülőértekezleten, személyesen egyeztetett a Szivárvány Óvodába járó gyermekek szüleivel. A kiscsoportos gyermekek a szülők döntésének megfelelő helyszíneken, a városi óvodákban kaptak helyet, míg a középső és nagycsoportosok a Fürdő utcai óvodában, külön csoportban kaptak elhelyezést. A Szivárvány Óvoda óvodapedagógusai a tatai óvodákban zökkenőmentesen folytatják tovább szakmai munkájukat.